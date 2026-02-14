「立春」に入り、暖かくなる日も徐々に増え、寒暖差が激しい時季になりました。寒暖差が激しくなると、体内リズムが乱れやすくなり、朝になっても布団からなかなか出られないという人も多いのではないでしょうか。そこで、寝起きをよくするための方法や、ベッドの中でできる簡単な目覚ましストレッチなどについて、匡正堂齋藤整骨院 永福で院長を務める柔道整復師の齋藤洋一郎さんに聞きました。

【簡単！】4つの動作だけ！ コレが「キャットストレッチ」のやり方です！

おすすめは「水枕」

Q.春になると寝起きが悪くなる理由はあるのでしょうか。

齋藤さん「春は寒暖差が大きく、気圧も変わりやすい季節です。日照時間が長くなり、体内リズムも環境の変化に追いついていない状態といえます。そのため、交感神経（活動モード）と副交感神経（休息モード）の切り替えがうまくいかない時があります。すると、体温調節が鈍くなるため、朝スムーズに体温が上がりにくく、起床時に体が起きる準備ができていないことになります。これが、寝起きが悪くなる主な原因と考えられます」

Q.寝起きをよくするために、日々の生活に取り入れるとよいことを教えてください。

齋藤さん「おすすめなのは、水枕で寝ることです。頭を冷やしながら寝ることで、寝ている間に脳の余分な熱を捨てられ、朝スッキリ起きることができます。特に日中のお仕事がデスクワーク中心の方は脳に熱が溜まりやすく、そのまま睡眠に入っても脳が興奮状態のままなので浅い眠りになってしまいます。

枕のタイプですが、中身がジェルで凍らせて使うものは表層ばかりキンキンに冷やして、深部の熱は吸ってくれないので、おすすめしません。氷のうか、昔ながらのゴム製の水枕を使い、必ず『水』で冷やすようにしてください。また、常温の水でも十分、脳の熱を冷ますことができます」

Q.なかなかすっきり起きられない朝、ベッドの中でできるストレッチなどを教えてください。

齋藤さん「犬や猫は起きると、あくびをしながらグーッと体を伸ばしたりします。この動作をまねして、四つんばいから伸びをするのがおすすめです。『キャットストレッチ』という、四つんばいの体勢から背骨を丸めたり反ったりするストレッチは、手軽にできて効果抜群です。

あるいは両腕を前に伸ばして、まさに猫が伸びをするようなポーズをとるのもいいです。目が覚めてすぐに立ち上がって体操するのはおっくうだと思います。まずは四つんばいからゆっくり体を動かしてみてください」