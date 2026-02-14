糸井嘉男氏、「かまいたち」の浜家隆一さん動画配信サービスのNetflixは14日、ライブ配信する第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を盛り上げる新メンバーとして、糸井嘉男氏、お笑いコンビ「かまいたち」の浜家隆一さん、吉田沙保里さんの3人が就任したと発表した 。元プロ野球選手の糸井氏がフィールドレポーター、浜家さんが応援リーダー、レスリング女子で五輪3連覇を果たした吉田さんがアスリートサポーターをそ