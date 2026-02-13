日銀の田村直樹審議委員は13日、横浜市で講演し、急激な物価上昇が続くことは「避ける必要がある」と述べ、利上げの遅れによる物価高に警戒感を示した。その上で、物価の安定へ「適時適切に金融政策を講じていきたい」と語り、政策金利を引き上げる必要性を強調した。日銀は昨年12月の金融政策決定会合で政策金利を0.75％程度に引き上げた。田村氏は「政策金利を引き上げても依然として緩和的な金融環境であることに変化はない