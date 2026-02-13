タレントの小島瑠璃子（32）が19日から3週連続で放送されるABEMAのバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）で番組MCを務めることが明らかになった。昨年10月に2年半ぶりに芸能界復帰を果たした小島は、本番組が芸能界復帰後初の番組MCとなり「生々しいリアリティのある番組になった」と語る。【写真】小島瑠璃子＆2歳長男のほっこり親子ショット同番組は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に