先の衆議院選挙では、外国人の受け入れ問題が大きな争点となりましたが、県内の外国人労働者は2025年10月時点で7300人あまりと、4年連続で過去最多を更新しました。徳島労働局によりますと、2025年10月末時点で県内で働く外国人は7324人で、前の年の同じ時期より872人増え、4年連続で過去最多を更新しました。雇用する事業所も1400か所と、前の年から101か所増えました。国籍別ではベトナムが2280人で最も多く、次いでインドネシア