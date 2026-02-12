【その他の画像・動画等を元記事で観る】 &TEAMが、4月21日に3rd EP『We on Fire』をリリースすることを発表した。 ■今最も注目を集めるグループのひとつ &TEAMは2025年、3rd SNGLE「Go in Blind (月狼)」で自身初のミリオンを達成し、10月にリリースした韓国1stミニアルバム『’Back to Life』では発売初日にミリオンを達成。日本と韓国の両方でミリオンを達成する、日本アーティスト史上初