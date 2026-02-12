&TEAM、3rd EP『We on Fire』リリース決定！ロゴモーションにはメンバーの声を収録

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

&TEAMが、4月21日に3rd EP『We on Fire』をリリースすることを発表した。

■今最も注目を集めるグループのひとつ

&TEAMは2025年、3rd SNGLE「Go in Blind (月狼)」で自身初のミリオンを達成し、10月にリリースした韓国1stミニアルバム『’Back to Life』では発売初日にミリオンを達成。日本と韓国の両方でミリオンを達成する、日本アーティスト史上初の快挙を成し遂げた。

また、初のアジアツアーは10都市で約16万人を動員。その勢いを加速させ『第67回日本レコード大賞』特別国際音楽賞受賞、『第76回NHK紅白歌合戦』初出場を果たした。米ビルボードで初にして5つのチャートにランクインし、米『Forbes』でも「今最も注目を集めるグループのひとつ」と報じられると、ストリーミングサービスにおける全世界でのリスナー数が倍増。日本から世界へ着実に足跡を残している。

2月12日0時に&TEAM公式SNSで公開されたロゴモーションでは、暗闇の中から静かに燃え立ちながら『We on Fire』のロゴが浮かび上がり、&TEAMメンバーの声で決意を込めたように「We on Fire」とつぶやかれる。

なお、本作の予約は、2月12日18時より開始となる。

■リリース情報

2026.04.21 ON SALE

EP『We on Fire』

