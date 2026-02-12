サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、MagSafe対応でスマホをピタッと装着でき、スタンド・三脚・自撮り棒として使える「MagSafe対応スマホ三脚スタンド 200-STN097BK」を発売した。■MagSafe対応で劇的に変わるスマホの着脱体験強力なマグネットにより、iPhoneなどのMagSafe対応デバイスを近づけるだけでピタッと固定できる。従来のホルダーのようにバネで挟み込む手間がなく、撮影や動画視聴