新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて２月６日（金）夜９時〜10時にわたり『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#75を生放送。今回はゲストに本番組のクールエンディングテーマ「Poppin Bambi」を歌う歌手・声優の久保ユリカが登場。また、声優深掘りコネクションのコーナーでは、声優・岡本信彦のスペシャルインタビューをお届けした。 最初のコーナー「私のアニメ履歴書」では、久保ユリ