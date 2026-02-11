JR東日本は2026年2月6日、公式YouTubeチャンネルの人気シリーズ「芳根京子の〈生〉旅」より、新シリーズ「弘前篇」（後編）を公開した。2024年5月のチャンネル開設以来、登録者数は60万人、累計再生回数は3,000万回を突破。旅系コンテンツとして確かな存在感を放つ人気シリーズとなっている。本シリーズの最大の魅力は、芳根京子さん自らがVlogカメラを手に、自撮りスタイルで旅の時間を記録していく“ライブ感”だ。作り込まれた