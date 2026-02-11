ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われた。22年北京五輪銀メダリストの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は103.07点で2位発進した。鍵山は13日（日本時間14日）のフリーに向けて衣装の変更を“予告”した。日本スケート連盟が11日、インスタグラムを更新。鍵山がSPを終えて、会場から宿舎に戻る様子を公開した。鍵山は「すごい