2024年、徳島市のマンションで知り合いの男性に暴行を加えて死亡させたとして、傷害致死の罪に問われている男の初公判が2月10日、徳島地裁で開かれました。男は、取り調べでの供述を覆し、起訴内容を全面的に否認しました。起訴状などによりますと、徳島市伊月町の自称・動画配信業の男・38歳は2024年8月、同じマンションに住む知り合いの男性・当時76歳に暴行を加えて死亡させた、傷害致死の罪に問われています。当初、被告の男は