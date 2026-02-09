徳島が全国で唯一使うことのできなかった「ICOCA」などの交通系ICカードが、3月17日から路線バスで導入されます。導入を前に2月9日、徳島市で体験会が開かれました。さっそく私が体験してきました。（豊成アナウンサー）「降りる時もここでタッチ、簡単に支払えました」この体験会は「ICOCA」などの交通系ICカード導入に先立ち、使い方を知ってもらおうと、徳島市が開きました。9日は、市役所前にカードリ