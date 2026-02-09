日本では3組に1組が離婚する時代といわれています。実際、厚生労働省の統計によると、2022年の婚姻件数に対する離婚件数の割合は約35％に達しました。とはいえ、収入を持たない専業主婦にとって、離婚はその後の生活を大きく左右する重大な決断です。タイミングを誤れば、老後資金や住まいに不安を抱えたまま再スタートを切ることにもなりかねません。では、もし財産分与や年金分割を十分に見据えたうえで、最も条件の整ったタイミ