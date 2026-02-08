画廊と美術館での学芸員経験をもち、現在は美術エッセイストとして活躍中の小笠原洋子さん（76歳）。高齢者向けの3DK団地でひとり暮らしをしながら、月4万円の年金で生活しています。今回は、小笠原さんの愛用品を毎日のルーティンとともに紹介します。毎朝の風景にある両親の思い出の品朝7時、私はその日の小さな楽しみを思い描きながら起床します。真っ先に体温を測るのも、発熱感がない限り楽しみのひとつです。【写真】76歳・