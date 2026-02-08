第51回衆議院議員総選挙の投票率は、総務省の集計によりますと、8日午後6時現在で26.01％となり、前回と比べて2.97ポイント下回っています。一方で、期日前投票を済ませたのは、有権者の26．10％にあたる2701万7098人で、前回と比べると28．93％、606万人あまり増えています。投票は原則午後8時に締め切られ、深夜には大勢が判明する見通しですが、一部の投票所では大雪の影響で、投票の締めきり時刻を早めていますのでご注意くだ