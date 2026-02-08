ミズノ社製を採用する日本代表にファンも好感3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を前に、各国の代表ユニホームが公開された。MLB公式X（旧ツイッター）が全20か国のデザインを紹介する中、日本代表「侍ジャパン」の装いが熱い注目を集めている。SNS上のファンからも多くの反響が寄せられている。公開された画像では、プールCに属する日本は伝統のツインストライプが目を引くデザインとなっている