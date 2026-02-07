【ミラノ＝船越翔】ミラノ・コルティナ五輪開会式のメイン会場となったミラノのサンシーロ五輪競技場では、カラフルな衣装をまとったダンサーの踊りなどが披露され、華やかな演出に観客は酔いしれた。ロシアによる侵略が今も続くウクライナの選手も開会式に姿を見せ、観客からは平和を祈る声が相次いだ。会場内にひときわ大きな歓声や拍手が響いたのは、地元イタリアの選手団の入場時。ジェノバ出身のエンジニアのオレスタ・セ