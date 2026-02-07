鷹・秋広が場外弾連発…キャンプで存在感ソフトバンクの秋広優人内野手が覚醒の兆しを見せている。春季キャンプをA組でスタートし1週間。フリー打撃では場外弾を連発し、ファンの心を掴んでいる。秋広は昨年5月にリチャード内野手とのトレードで大江竜聖投手とともに巨人から加入。6月の交流戦では3試合連続でお立ち台に立つなど、存在感を見せていた。一方で7月以降は2軍暮らしが続き、最終的に移籍後は打率.208、1本塁打4打