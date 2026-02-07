大谷が明かした“地元飯ルーティン”ドジャースの大谷翔平投手が、カリフォルニア州の名物バーガーチェーン「In-N-Out」での“お気に入り注文”を明かし、地元ファンを沸かせている。米テレビ番組「Access Hollywood」のインタビューで、「オフシーズンは基本的にプロテインスタイル。シーズンに入るとアニマルスタイルを頼めるっていう楽しみはちょっとあります」と笑顔で告白。ストイックな食生活で知られるスーパースターの意