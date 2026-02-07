餅屋で販売される季節限定の「おっきないちご大福」 「自然豊かな熊本は、本当においしいものに恵まれている。僕が目指すのは、そんな熊本のおいしものを使って、食べた人が感動するような商品を作ることなんです」と語るのは、『米白餅本舗』四代目店主・田尻隆一郎さん。 米白餅本舗の人気商品「いちご大福」のなかでも、今の季節にしか食べられない幻の「おっきないちご大福」（440円）は、見て食べて感動すること間違いなし