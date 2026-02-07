餅屋で販売される季節限定の「おっきないちご大福」

「自然豊かな熊本は、本当においしいものに恵まれている。僕が目指すのは、そんな熊本のおいしものを使って、食べた人が感動するような商品を作ることなんです」と語るのは、『米白餅本舗』四代目店主・田尻隆一郎さん。

米白餅本舗の人気商品「いちご大福」のなかでも、今の季節にしか食べられない幻の「おっきないちご大福」（440円）は、見て食べて感動すること間違いなしの逸品です。

江戸時代から熊本城を中心に栄えた熊本。その象徴である熊本城を望む水道町交差点近くに店を構える『米白餅本舗』は、明治43年創業という老舗餅屋です。

熊本市中心部の国道沿いに店を構える『米白餅本舗』

正月の鏡餅や祝い事の紅白餅、赤飯、1歳の誕生を祝う一升餅など、人生の節目に欠かせない餅文化を支え、100年以上にわたり熊本の人々の暮らしに寄り添ってきました。

幻のいちご大福「おっきないちご大福」

すべてL3サイズ以上の「ゆうべに」を使った「おっきないちご大福」

一般的ないちご大福は、いちごとあんこを求肥で包んだものですが、「うちは餅屋だから、餅を使うことにはこだわりたかった」と言う田尻さんが、試行錯誤の末に作り上げたのが、米白餅本舗の特徴的な「いちご大福」です。

求肥ではなく「餅」を使うのが、米白餅本舗のこだわり。丸餅に切り込みを入れ、いちごとあんこを挟んでいく

その販売までの道のりには多くの苦労があったそうです。

餅は時間が経つと固くなる性質があります。出来たてをそのまま食べるのであれば問題ないのですが、餅で作った大福を店舗に並べ、消費者が購入して……という時間を考えると、そうはいきません。

何度も試作を重ね、2年の歳月をかけてたどり着いたのが、餅ならではの食感と味わいを残したまま、固くなりにくい餅。田尻さんの餅への思い、食べる人への思いがこの餅を生み出しました。

手のひらサイズの「極み」に出合えたら感動必至

手前が「極」。右奥の3Lサイズいちごが小さく見えてしまうほど

11月～5月ごろまでは熊本のブランドいちご「ゆうべに」の一番大きい3Lサイズのみ使い「おっきないちご大福」として販売。「ゆうべに」の特徴的な甘さと酸味にあわせ、あんこの味も調整するのだそう。

なかでも、めったに販売がないという手のひらサイズのいちごを使った「極」（680円～950円）の大きさはインパクト大。

熊本土産にぴったりの「くまもん」が彩る空港店限定商品も

阿蘇くまもと空港の『米白餅本舗 阿蘇くまもと空港店』

『米白餅本舗』は、「水道町本店」のほか、「西原店」「阿蘇くまもと空港店」の3店舗を構えていますが、実は空港店にだけ、“熊本土産”としてオススメの限定商品があります。

それが、「くまモンのおっきないちご大福」（540円）。お餅にいちごを抱いたくまモンがプリントされており、贈ったら喜ばれること間違いなしの一品です。

くまモンがプリントされた、空港店限定「くまモンのおっきないちご大福」

「餅はいちごのための名わき役でいい」と話す店主の田尻さん。食べる人を感動に導く、熊本の味と職人の思いが詰まった「いちご大福」。熊本土産のひとつに加えてみてはいかがでしょうか。

●SHOP INFO

米白餅本舗 水道町本店

住：熊本県熊本市中央区水道町8-1

TEL：096-352-2367

営：9:00～18:00

休：水・年始

https://www.yonehaku.co.jp/

●著者プロフィール

徳山理恵

地域創生食文化大使1期生・フードアナリスト。熊本生まれ。熊本育ち。現在は大阪と熊本の二拠点生活。食と旅が好きすぎて、本業の傍らライター＆カメラマンとしても活躍中。

https://www.instagram.com/riiiie.t