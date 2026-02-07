富士通JapanとJMDCは、医療の高度化と持続可能な医療体制の構築に貢献するため、2026年1月5日に協業を開始しました。匿名加工した医療データの利活用ノウハウを保有するJMDCと、医療機関における電子カルテ市場で国内トップシェアの富士通Japanの顧客基盤を活用することで、医療機関および医療体制を担う関連団体や企業の医療データ利活用を加速させます。 富士通Japan×JMDC「医療データ活用協業」 協業開始日：2