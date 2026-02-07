身長213センチのジェリーが来日…宮城と2ショットオリックスのショーン・ジェリー投手が7日、キャンプ地の宮崎で入団会見を行った。身長213センチと現役NPBで最も長身右腕。この日、宮城大弥投手と2ショットを公開し、SNSでは「やはりデカイ！」と驚きの声が上がった。ジェリーは2018年ドラフト2巡目でジャイアンツに入団。2022年にメジャーデビューした際には、MLB歴代最長の6フィート11インチ（約211センチ、現在は213センチ