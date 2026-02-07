ホテルのレストランのようなコクと深い味わいを楽しめるカレーの作り方がXに投稿され、表示回数34万件超えの反響があった（6日午後5時時点）。【写真】「黒糖でホテルのようなコク深い味わいに」JAおきなわの“焦がし黒糖カレー”JA全農広報部の公式アカウント（@zennoh_food）が「カレーは、黒糖で炒めるだけでホテルのようなコク深い味わいに野菜を黒糖と一緒に飴色になるまで炒める。（焦げついたら水大さじ1を加える）そ