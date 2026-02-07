食楽web 修学旅行先として人気の京都。修学旅行生が持つ紙袋といえば、昔からおなじみの生八つ橋「おたべ」と、抹茶と豆乳の白と緑の2トーンカラーが印象的な「京ばあむ」。 実はこの2商品はいずれも、株式会社美十が手がける商品です。そんな京ばあむの魅力をたっぷり堪能できる専門店が京都にあると聞き、実際に足を運んできました。 東寺からも歩いて行ける『atelier京ばあむ』 洋菓子屋さんっぽい外観