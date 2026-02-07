バンダは2024年5月に加入…昨季はチーム最多71登板まさかの通告に驚きが広がった。ドジャースは6日（日本時間7日）、レッズからウェーバーで獲得したベン・ロートベット捕手を獲得し、これに伴いアンソニー・バンダ投手をメジャー出場前提の40人枠から外した。昨季チーム最多71試合に登板した左腕への処遇に「驚きを禁じ得ない」と地元記者も目を見開いている。32歳のバンダは2024年5月に金銭トレードでドジャースへ移籍した。