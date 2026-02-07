5日配信の「デイリー新潮」(新潮社)は、「日本テレビに異変が起きている」と報じた。日本テレビ（以下、日テレ）は2022年まで12年連続で全日（6時～翌日0時）、プライム（19～23時）を含めた個人視聴率が１位の「三冠」を達成していたが、2023年は“王者”の座をテレビ朝日（以下、テレ朝）に奪われ13年連覇を阻止された。昨年も「三冠」はテレ朝に奪われている。 そして2026年のスタート早々、今期ドラ