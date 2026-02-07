2021年ドラフト1位の楽天・吉野創士は4年目の昨季1軍デビュー＆初安打「自分としては今年が本当に勝負の年だと思っています」。楽天の5年目・吉野創士外野手が語気を強める。。2021年ドラフト1位で入団した22歳は、昨季ようやく1軍デビューを果たしてプロ初安打もマーク。今季はキャンプ1軍を掴み、アピールに燃える。期待の大きさとは裏腹に、入団から3年間は結果が出ずに低迷した。“ドラ1”の肩書きに押しつぶされそうになっ