過去4年で全国舞台へ4度…長崎ポニーがキャッチボールで意識する「4つのポイント」ポニーリーグの強豪は、キャッチボールで大きく4つのことを意識している。中学硬式野球の「長崎ポニーベースボールクラブ」は、2022年4月にチームを創設。間もなく、活動5年目に突入する。過去4年間で全国大会に4度出場し、最高成績は3位。創設初年度から全国舞台に導いた松尾大吾監督が、キャッチボールで選手に指示している内容を明かした。「