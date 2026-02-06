2023年大会では文字が剥がれ落ちる事態に野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する英国代表の新しいユニホームが、ファンの間で大きな注目を集めている。前回2023年大会では試合中に胸の文字が剥がれ落ちる「惨事」が起きるなど酷評されたが、今回のデザイン変更にも賛否両論が巻き起こっている。SNSでは「まだ酷い」「随分とよくなった」といった声が上がっている。米メディア「ジョムボーイ・メディア」の