WBCのユニホームが発表された第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の出場選手が5日（日本時間6日）に発表され、MLB公式ストアなどでは、各チームが着用するユニホームの取り扱いが始まった。今大会は日本以外はNIKE社が製作。米国代表のユニホームも前回大会から変更され、ファンからは賛否が飛び交っている。今回はホーム用のホワイトのユニホームは、新たにネイビーのラケットラインが入ったデザインに変更。ビジ