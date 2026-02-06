カナダ代表でメンバー入り第6回ワールド・ベールボール・クラシック（WBC）に出場する各国のロースターが5日（日本時間6日）に正式発表された。カナダ代表のメンバーには引退していた元ドジャース左腕の名前もあり、ファンがざわついている。カナダ代表のロースターに名を連ねたのは、37歳のジェームズ・パクストン投手だ。2017年にはマリナーズで12勝、2019年にはヤンキースで15勝をマークした。2024年にはドジャースでプレー