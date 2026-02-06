元楽天のトレーナー・土屋朋弘氏が推奨する投球バランスの整え方少年野球の、特に低学年の選手にとって、コントロールの安定は大きな課題だ。現役時代は楽天で4年間プレーし、現在はキッズコーディネーショントレーナーとして活動する土屋朋弘さんは、安定したフォームには「片足でのバランス力」が不可欠だと語る。投球の始動で軸足がブレてしまうと、その後の動き全てに悪影響を及ぼし、最終的に制球を乱す原因になるからだ。