山口情報芸術センター（YCAM）で開催中の「PROJECT MRT-Natureless Solution／太陽と土と糞から切り離したテクノロジーの再考」。そこで示されるのは、食料生産の未来を拓く、クリーンでスマートな解決策ではない。覆い隠された、もうひとつの物語だ。