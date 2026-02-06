MLB・ブルージェイズが日本時間5日、イベントスケジュールを発表。その中には世界的人気漫画「NARUTO」とのコラボも行われます。日本時間5月14日行われるレイズ戦で開催され、公式HPでは「ナルトスペシャルチケットで木ノ葉隠れの里へようこそ！」と主人公たちが育った里の名前を用いて宣伝しました。チケットにはNARUTO特製ユニホームもセットでついています。鮮やかな青のユニホームに、雲の模様が描かれています。さらに背中に