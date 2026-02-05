ホンダが昨年9月に販売した新型「プレリュード」がいまだ好調だ。自動車ライターの小沢コージさんは「一見初期のリバイバルだが、高い実用性とスポーツ性能を備えている。売り方次第ではもっと爆発した可能性もあるのではないか」という――。筆者撮影■新型好調で思い出す「2代目」の斬新さ「あ、これが復活したプレリュードか。やっぱりカッコイイね。クーペっていいなぁ。でも一瞬ポルシェかと思っちゃった（笑）」ひさびさ“オ