◇NBAブルズ115ー131バックス（2026年2月3日ファイサーブ・フォーラム）NBAブルズの河村勇輝（24）が3日（日本時間4日）の敵地バックス戦で3戦連続途中出場。3Pシュートを決めるなど5得点7アシスト5リバウンドで存在感を示した。チームは第3Qに猛追したが、バックスに完敗。2連敗を喫した。この日も第1Q途中から出場チャンスが巡ってきた。残り3分53秒からコートに立つと、残り1分12秒でレイアップシュートを演出して初