ドイツ１部アウクスブルクは３日、Ｊ１Ｃ大阪Ｕ―１８に所属するＦＷ小野田亮汰（１８）を獲得したと発表した。契約期間は２０３０年夏までという。小野田は約１週間、アウクスブルクのトライアルに参加。実力を高く評価されて契約に至った。スポーツディレクターのペニー・ウェーバー氏は「説得力のあるパフォーマンスを見せてくれた。彼は才能にあふれており、この環境でさらなる成長を遂げられると確信している」と説明。小