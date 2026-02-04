オリックス・横山楓「空振りが取れる真っすぐを磨いていきたい」憩いの時間を大切にし、マウンドでの活力にする。オリックスの横山楓投手が、自身初の開幕1軍入りに向けて、アピールを続けていく。プロ5年目を迎える右腕は「開幕1軍入りを経験したことがないので、今の目標はそこになりますね」と表情を引き締めた。横山楓は2021年ドラフト6位でセガサミーからオリックスに入団。プロ2年目の2023年は4試合に登板したが、2024年