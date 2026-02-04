「マネージャーサミット」で現役部員と教員に聞いた…SNS開設の「実際の効果」とは1月18日に東京都立新宿高校で、高校野球部のマネージャーによる「第3回マネージャーサミット」が開催された。工学院大学附（東京）が主催となり立ち上がったこのイベントは、普段は“横の交流”がない高校野球のマネージャー同士が、一つのテーマに対して議論することで知見を持ち帰り、より良い部の運営・発展に活かしていくことを目的としてい