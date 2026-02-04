目が回ってもボールは見失わない――。阪神の春季キャンプ第１クール３日目が３日に沖縄・宜野座村野球場で行われた。球団ＯＢの糸井嘉男スペシャルアンバサダー（４４）の「水バット」を用いた熱血打撃指導や、赤星憲広臨時コーチ（４９）の走塁指導の合間にはキャンプならではの?珍トレーニング?も実施された。サブグラウンドには打撃練習を終えた内野手が集合。マシンから放たれる飛球を、回転しながらキャッチする守備練習