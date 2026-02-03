衣類乾燥機「カワクーナ」の公式インスタグラムアカウントが、洗濯物に付いたティッシュペーパーの落とし方について解説しています。【画像】やば…やらかした！コチラが「ティッシュまみれの洗濯物」を救う方法です！！（6枚）SNS上では、「ポケットティッシュを丸ごと洗濯してしまって誕生日の朝が大惨事で始まった」「また洗濯物にティッシュが…息子め…」「洗濯物がティッシュまみれのときは有休取りたい」「先週に続い