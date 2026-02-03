中日は2026年シーズンが球団創設90周年プロ野球12球団のキャンプが1日からスタート。球春到来に野球ファンも盛り上がり始めているなか、中日の“新ユニ”に目を奪われるファンが殺到している。中日ナインはキャンプ初日からホーム用の新ユニホームで登場。今季は球団創設90周年を迎え、ホームとビジターユニホームを変更した。ホームユニホームはホワイトをベースに、ロゴ部分などにチームカラーの赤と青が組み合わされている