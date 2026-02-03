中日は2026年シーズンが球団創設90周年

プロ野球12球団のキャンプが1日からスタート。球春到来に野球ファンも盛り上がり始めているなか、中日の“新ユニ”に目を奪われるファンが殺到している。

中日ナインはキャンプ初日からホーム用の新ユニホームで登場。今季は球団創設90周年を迎え、ホームとビジターユニホームを変更した。ホームユニホームはホワイトをベースに、ロゴ部分などにチームカラーの赤と青が組み合わされている。ビジターは胸のロゴが「CHUNICHI」から「DRAGONS」に変更となった。

発表当時は様々な反応も寄せられたが、キャンプで実際に選手たちが着てプレーする姿を見ると、「大人っぽい＆強そうに見える」「なんか中日のユニ赤い線入ってんだな」「キャンプ中継見るとテキサス感あって良いな」「急に垢抜けた」「お洒落だ」「ユニかっこよくね？」などと好意的な声が多かった。

中日のペナント制覇は2011年が最後、2021年からはBクラスが続くものの、井上一樹監督就任1年目の昨季は4位と浮上の兆しを見せた。新ユニホームで節目の年を飾れるか注目される。（Full-Count編集部）