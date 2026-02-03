衆院解散から投開票までわずか16日間という戦後最短の「超短期決戦」は、早くも後半戦へと突入した。高市早苗首相が仕掛けた「奇襲解散」の真の狙いは何か。いま有権者は何を基準に政治参加や投票行動を決めているのか。政治ジャーナリストの角谷浩一さんが解説する――。（聞き手・構成＝亀井洋志）写真＝共同通信社（左から）共産党の田村委員長、国民民主党の玉木代表、中道改革連合の野田共同代表、自民党総裁の高市首相、日本