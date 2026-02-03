アンバサダーは渡辺謙さん、スペシャルサポーターを二宮和也さんが務める3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について、日本国内でのライブ配信を行うNetflixは3日正午、大会応援ソングを稲葉浩志さんが担当すると発表した。「え？マジ」「どうなるんだろ」と野球ファン以外も沸き立っている。稲葉さんが歌う応援ソングは、不朽の名曲『タッチ』のスペシャルカバー。あだち充氏原作のアニメ『タッチ』