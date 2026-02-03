アンバサダーは渡辺謙さん、スペシャルサポーターを二宮和也さんが務める

3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について、日本国内でのライブ配信を行うNetflixは3日正午、大会応援ソングを稲葉浩志さんが担当すると発表した。「え？ マジ」「どうなるんだろ」と野球ファン以外も沸き立っている。

稲葉さんが歌う応援ソングは、不朽の名曲『タッチ』のスペシャルカバー。あだち充氏原作のアニメ『タッチ』の主題歌として1985年にリリースされた楽曲で、世界最高峰の野球の舞台を盛り上げるため、稲葉による特別カバーが実現した。先日発表されたアンバサダーの俳優・渡辺謙さん、スペシャルサポーターの嵐・二宮和也さんに続き、スペシャルサプライズとなった。

野球応援ソングの“王道”を、誰もが知る超人気アーティストが歌い上げる。SNS上では「え!?!?!?!?!?」「想像つかん……」「楽しみすぎてやばい」「稲葉さんに呼吸が止められちゃう」「めっちゃ聴きたい」「楽しみすぎるんだが！」と早くも反響を呼んでいる。

連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」は、大谷翔平投手＆山本由伸投手（ともにドジャース）をはじめメジャー組8人が集結。国内からも実力十分のスターが選ばれ、すでに29人が決まっている。ラストワンに注目が集まる。（Full-Count編集部）