全軟連が発表…2026年シーズンからは試合アナウンスの敬称略も全日本軟式野球連盟（全軟連）は3日、2026年シーズン以降の学童部（小学生）・少年部（中学生）の大会運営について、選手アナウンスの敬称略や同一試合での投手・捕手の兼任禁止などを盛り込んだ変更事項を、1月23日付けで各都道府県支部に通知したと発表した。今回の変更は、昨年12月に開催された理事会での承認を受けたもの。選手へのリスペクトを保ちつつ、選手