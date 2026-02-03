侍ジャパンシリーズ2026の強化合宿西武は3日、2月に開催される「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」のサポートメンバーとして、隅田知一郎投手、糸川亮太投手、仲田慶介内野手が選出されたと発表した。22日、23日に行われる宮崎（対ソフトバンク）、27日、28日に行われる名古屋（対中日）の各試合に帯同する。今回のシリーズは、野球日本代表「侍ジャパン」の活動の一環として実施されるもので、代表候補選手や関係者が集結す